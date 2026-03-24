LIVE Sci alpino Gigante maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA | si entra nel vivo della gara si assegna la coppa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE ALLE 10.30 E 13.30 13.00 Tocca ora a Timon Haugan (-0.090 12.59 Anguenot viene sbalzato fuori dal dosso posto a metà muro e non riesce a restare nel tracciato 12.59 Dopo metà gara Anguenot ha 19 centesimi di vantaggio. Il francese è all’attacco 12.58 Partito Leo Anguenot (-0.00) 12.58 Maes non sbaglia nella seconda metà di gara, gestisce bene l’ultimo dosso e va al comando con 10 centesimi su Sturm e Grammel. 12.57 Dopo metà gara il belga ha 2 decimi di ritardo.. 12.57 Partito Sam Maes (-0.42) 12.55 Questa la classifica al break televisivo: 1 Joshua Sturm AUT 2:22. 🔗 Leggi su Oasport.it

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