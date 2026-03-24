LIVE Sci alpino Gigante maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via della seconda manche si assegna la sfera di cristallo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE ALLE 10.30 E 13.30 12.27 La seconda manche è stata tracciata da Rok Salej, tecnico sloveno 12.24 Questa la start list della seconda manche: 1 Patrick Feurstein AUT 2 Giovanni Franzoni ITA 3 Rasmus Bakkevig NOR 4 Alex Vinatzer ITA 5 Jonas Stockinger GER 6 Filip Zubcic CRO 7 River Radamus USA 8 Luca Aerni SUI 9 Alexis Pinturault FRA 10 Zan Kranjec SLO 11 Thomas Tumler SUI 12 Anton Grammel GER 13 Joshua Sturm AUT 14 Henrik Kristoffersen NOR 15 Sam Maes BEL 16 Leo Anguenot FRA 17 Timon Haugan NOR 18 Marco Schwarz AUT 19 Atle Lie Mcgrath NOR 20 Fabian Gratz GER 21 Loic Meillard SUI 22 Stefan Brennsteiner AUT 23 Lucas Pinheiro Braathen BRA 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

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