LIVE Sci alpino Gigante maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA | Pinheiro Braathen vince gara e Coppa Odermatt costretto ad abdicare

Durante la gara di gigante maschile a Lillehammer nel 2026, un atleta ha vinto la competizione e si è aggiudicato la Coppa. Un altro sciatore, che era in testa prima della conclusione, ha dovuto arrendersi e lasciare il titolo. La gara è stata seguita in diretta, con aggiornamenti sui tempi e sui risultati degli atleti. La competizione ha coinvolto numerosi spettatori che hanno seguito l’evento in tempo reale.

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