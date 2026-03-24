LIVE Sci alpino Gigante maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA | Pinheiro Braathen vince gara e coppa Odermatt costrett ad abdicare

Da oasport.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE ALLE 10.30 E 13.30 13.21 Questa la classifica della Coppa del Mondo di gigante: 1 Lucas Pinheiro Braathen BRA 547 2 Marco Odermatt SUI 495 3 Loic Meillard SUI 486 4 Stefa Brennsteiner AUT 431 5 Marco Schwarz AUT 339 6 Atle Lie Mcgrath NOR 330 7 Henrik Kristoffersen NOR 318 8 Timon Haugan NOR 277 9 Alex Vinatzer ITA 224 10 River Radamus USA 207 13.19 Questa la classifica del gigante maschile di Lillehammer: 1 Lucas Pinheiro Braathen BRA 2:20.65 2 Loic Meillard SUI 2:21.23 +0.58 3 Atle Lie Mcgrath NOR 2:21.52 +0.87 4 Stefan Brennsteiner AUT 2:21.53 +0.88 5 Timon Haugan NOR 2:21. 🔗 Leggi su Oasport.it

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