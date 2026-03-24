CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE ALLE 10.30 E 13.30 9.48 Si salva il francese nella parte centrale. Il transalpino è all’attacco e dopo metà gara ha 6 decimi di ritardo. 9.48 Partito Leo Anguenot. 9.48 Settimo tempo per Maes a 1.51. 9.47 Partito Sam Maes. 9.46 Ottavo tempo per Kranjec a 2.12. Distacchi sempre più ampi che fanno il gioco di Pinheiro Braathen. Ricordiamo che al brasiliano “basta” una top 4 per vincere la coppa di specialità. 9.46 Dopo metà gara lo sloveno ha 1.30 di ritardo dalla testa 9.45 Tocca ora a Zan Kranjec. 9.45 Quarta posizione per Gratz che chiude a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Pinheiro Braathen al comando, Odermatt fuori

Articoli correlati

LIVE Sci alpino, Gigante maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Odermatt e Pinheiro si giocano il trofeoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE ALLE 10.

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: colpo di scena!! Odermatt fuori in prima manche

Una selezione di notizie su Pinheiro Braathen

Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Gigante maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Odermatt e Pinheiro si giocano il trofeo; LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Shiffrin-Aicher, si decide tutto. C’è Anna Trocker; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante maschile e slalom femminile Lillehammer, startlist, streaming; Coppa del Mondo sci alpino Lillehammer 2026: programma giganti e slalom, orari, tv, streaming.

Diretta gigante maschile Hafjell | Streaming video Rai Due: duello Odermatt-Pinheiro (CdM sci, 24 marzo 2026)Diretta gigante maschile Hafjell streaming video Rai Due: Marco Odermatt difende 48 punti su Lucas Pinheiro Braathen per la vittoria della coppetta. ilsussidiario.net

LIVE Sci, finali di Coppa del Mondo 2026, gigante maschile a Lillehammer: Odermatt subito fuori. Dopo slalom femminileA Lillehammer, a due gare dalla fine della stagione con uomini e donne in corsa per la Coppa del Mondo di gigante e slalom femminile: Franzoni in gara ... sport.virgilio.it

Dopo la Medaglia d’Oro conquistata per i colori del Brasile nello Slalom Gigante delle Olimpiadi Miano Cortina 2026 sabato scorso in Coppa del Mondo ha vinto anche a Kranjska Gora!! Lucas Pinheiro Braathen, atleta straordinario che abbiamo avuto il piace facebook

A Kranjska Gora, c'è Atle Lie McGrath al comando della prima manche dello slalom speciale Alle spalle del norvegese troviamo Lucas Pinheiro Braathen (+0.17) e Armand Marchant (+0.55) #SciAlpino #AlpineSkiing #FISAlpine #WinterSport #KranjskaG x.com