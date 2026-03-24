LIVE Sci alpino Gigante maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA | Pinheiro Braathen al comando fuori Odermatt
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE ALLE 10.30 E 13.30 10.12 Questa la classifica della prima manche: 1 Lucas Pinheiro Braathen BRA 1:11.24 2 Stefan Brennsteiner AUT 1:11.45 +0.21 3 Loic Meillard SUI 1:11.87 +0.63 4 Fabian Gratz GER 1:12.01 +0.77 5 Atle Lie Mcgrath NOR 1:12.21 +0.97 6 Marco Schwarz AUT 1:12.46 +1.22 7 Timon Haugan NOR 1:12.66 +1.42 8 Leo Anguenot FRA 1:12.75 +1.51 8 Sam Maes BEL 1:12.75 +1.51 10 Henrik Kristoffersen NOR 1:12.80 +1.56 11 Joshua Sturm AUT 1:13.17 +1.93 12 Anton Grammel GER 1:13.22 +1.98 13 Thomas Tumler SUI 1:13.27 +2.03 14 Zan Kranjec SLO 1:13. 🔗 Leggi su Oasport.it
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