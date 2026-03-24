CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE ALLE 10.30 E 13.30 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del gigante maschile di Lillehammer, evento finale della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. Si chiude la stagione tra le porte strette con un’ultima gara che promette spettacolo con in palio la sfera di cristallo di specialità. Marco Odermatt arriva a questa gara da leader della classifica di Coppa del Mondo con 495 ed un vantaggio di 48 lunghezze su Lucas Pinheiro Braathen. I due si contenderanno la sfera di cristallo fino all’ultimo, con l’elvetico che potrebbe patire le tante energie spese nel weekend con le due gare di velocità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Odermatt e Pinheiro si giocano il trofeo

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