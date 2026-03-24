LIVE Sci alpino Gigante maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA | colpo di scena!! Odermatt fuori in prima manche

9.42 Tanti errori per lo svizzero che chiude in settima posizione a 2.23 dalla testa. 9.40 Meillard sbaglia dove ha sbagliato anche Mcgrath. L’elvetico limita i danni nel finale ed è terzo a 63 centesimi da Pinheiro Braathen. 9.39 Partito Loic Meillard. Lo svizzero ha ancora una piccola chance per vincere la coppa di specialità: deve vincere questa gara e sperare che anche Pinheiro Braathen non guadagni punti. 9.38 Ricordiamo che alla vigilia di questa gara Odermatt aveva 48 punti di vantaggio su Pinheiro Braathen. Per vincere la coppa di specialità il brasiliano deve chiudere nelle prime cinque posizioni. 9.38 L’austriaco sbaglia all’ingresso del ripido come Odermatt. 🔗 Leggi su Oasport.it

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