CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE ALLE 10.30 E 13.30 12.38 Tocca ora a Filip Zubcic (-0.04) 12.38 Stockinger passa in testa con 26 centesimi di vantaggio su Bakkevig, che nel finale ha concesso qualcosa. 12.37 Dopo metà gara il tedesco ha un vantaggio di 24 centesimi su Bakkevig. 12.37 Partito Jonas Stockinger (-0.36) 12.36 Seconda posizione per Vinatzer a 48 centesimi da Bakkevig. 12.36 Altro atteggiamento per Vinatzer che sta provando ad attaccare, commettendo però diversi errori. Dopo metà gara l’azzurro ha 42 centesimi di ritardo 12.35 Tocca ora ad Alex Vinatzer (-0.18). 12.34 Prima posizione per Bakkevig con 77 centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Bakkevig cerca la rimonta, lontani Vinatzer e Franzoni

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante maschile Olimpiadi in DIRETTA: Franzoni e Vinatzer cercano la rimonta

LIVE Sci alpino, Gigante maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Pinheiro Braathen padrone del proprio destino, attesa per FranzoniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE ALLE 10.

Approfondimenti e contenuti su Sci alpino

Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Gigante Are 2026 in DIRETTA: primi punti per Pirovano nella specialità, Zenere in top 10. Doppio trionfo per Scheib!; Finals di Coppa del mondo di sci alpino 2026: programma, classifiche, chi si qualifica per l'Italia e dove vedere le gare in diretta; A Scheib gigante di Are e coppa di specialità; Sci Alpino in TV, dove vedere il Gigante di Are e la discesa di Courchevel: orari e programma.

LIVE Sci alpino, Gigante maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via della seconda manche, si assegna la sfera di cristalloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE ALLE 10.30 E 13.30 12.24 Questa la start list della seconda manche: 1 ... oasport.it

LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Anna Trocker nelle 15! Shiffrin domina, alle 13.30 la seconda mancheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 9.30 E 12.30 11:21 Termina qui, per ora, la ... oasport.it

, Franz Klammer è stato uno dei più grandi campioni dello sci alpino, simbolo di coraggio e innovazione nella discesa libera. Nato in Carinzia nel 1953, si è rapidamente imposto sulle s - facebook.com facebook

POKER DI VITTORIE Vogliamo parlare del weekend dello sci alpino azzurro Abbiamo dato spettacolo nelle prove veloci delle finali di Coppa del Mondo! Dominik Paris, Sofia Goggia e Laura Pirovano: un tris d’assi imbattibile! Riviviamo le emozio x.com