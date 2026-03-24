LIVE Sci alpino Gigante maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA | alle 12.30 la seconda manche Pinheiro Braathen per completare l’opera

Da oasport.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE ALLE 10.30 E 13.30 12.00 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale del gigante maschile di Lillehammer. 10.17 Per il momento è tutto con la DIRETTA LIVE testuale del gigante maschile di Lillehammer. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire insieme a noi la prima manche e vi diamo appuntamento per la seconda. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 10.16 La seconda manche del gigante maschile di Lillehammer è in programma alle 12.30. L’appuntamento qui su OA Sport è intorno alle 12.00 per avvicinarci insieme alla parte decisiva di questa gara 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

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