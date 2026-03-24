CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita fra Perugia e Las Palmas. Il match, valido come quarto di finale della Champions League di volley maschile 2025-2026, sarà il primo di due partite che decreteranno la semifinalista della massima competizione europea. Perugia torna a concentrarsi sulla Champions League dopo aver vinto nettamente la serie contro Monza nei quarti di finale del campionato italiano; gli uomini di Lorenzetti non hanno lasciato scampo alla compagine lombarda che ha dovuto abbandonare il sogno di qualificarsi alle semifinali scudetto. I Campioni d’Europa riprenderanno adesso la propria avventura continentale dopo aver conquistato il primo posto nella fase a gironi ed essersi risparmiati i playoff. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Guaguas Las Palmas-Perugia, Champions League volley 2026 in DIRETTA: attenzione agli spagnoli guidati da Juantorena

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