LIVE Guaguas Las Palmas-Perugia 2-3 Champions League volley 2026 in DIRETTA | gli umbri si prendono il primo match della serie ma che fatica!

Nella prima sfida della serie in Champions League di volley, la squadra di Perugia ha vinto in trasferta contro le Guaguas Las Palmas con il punteggio di 3-2. La partita si è svolta in diretta e ha visto le squadre affrontarsi con intensità, portando a un risultato che mette in evidenza la competitività tra le due formazioni. La gara è stata seguita con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-NOVARA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 22.46 Per stasera è tutto amici ed amiche di OA Sport! La Diretta Live del quarto di finale di andata di Champions League fra Las Palmas e Perugia finisce qui. La massima competizione europea torna già domani con la sfida fra la Lube e i polacchi dello Zawierce che si giocherà alle 20.30. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 22.44 Partita molto simile a quella che si era vista nel girone: Perugia è sembrata in controllo per due set e mezzo, mostrando la sua qualità superiore e portandosi vicina alla vittoria. Proprio nel momento di chiudere però gli uomini di Lorenzetti hanno mancato di coraggio e fiducia, inanellando una serie di errori che ha riaperto la partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

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