LIVE Guaguas Las Palmas-Perugia 0-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | gli umbri cercano la vittoria per mettere un piede in semifinale

La partita tra le squadre di Las Palmas e Perugia si è conclusa con un punteggio di 0-0. La gara fa parte della Champions League di volley 2026 e si sta svolgendo in diretta streaming. Gli umbri cercano una vittoria per accedere alla semifinale. Contestualmente, si può seguire anche la diretta di Conegliano contro Novara, prevista dalle ore 20.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-NOVARA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 19.58 Tra le fila del Las Palmas, allenato da Sergio Camarero, spicca la stella Osmany Juantorena, grande gloria della Nazionale Italiana che è nella fase conclusiva della sua memorabile carriera: lo schiacciatore potrà fare la differenza, affiancato di banda da Nicolas Bruno e con il supporto del bomber brasiliano Francisco Bezerra, dei centrali Helder Mendes e Martin Ramos, sotto la regia di Miguel Angel De Amo. 19.56 Per Perugia ci sarà come sempre il palleggiatore e capitano Simone Giannelli, che gestirà e organizzerà l’attacco stellare degli umbri: come opposto giocherà il tunisino Ben Tara, mentre gli schiacciatori dovrebbero essere Semeniuk e Plotnytskyi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Guaguas Las Palmas-Perugia 0-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: gli umbri cercano la vittoria per mettere un piede in semifinale Articoli correlati Leggi anche: LIVE Perugia-Guaguas Las Palmas 3-1 , Champions League volley 2026 in DIRETTA: vittoria per gli umbri nonostante una prestazione mediocre Leggi anche: LIVE Perugia-Guaguas Las Palmas 2-0 , Champions League volley 2026 in DIRETTA: 25-19 gli umbri alzano il ritmo! Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Guaguas Las Palmas Perugia 0 0... Temi più discussi: LIVE Guaguas Las Palmas-Perugia, Champions League volley 2026 in DIRETTA: attenzione agli spagnoli guidati da Juantorena; Quarti, andata | Guaguas Las Palmas - Sir Susa Scai Perugia in Diretta Streaming | DAZN IT; Champions League: Perugia a Las Palmas per l'andata dei quarti; Live Mladost Zagabria - Budva - CEV Champions League uomini: Punteggi & Highlights Pallavolo - 26/09/2024. LIVE Guaguas Las Palmas-Perugia, Champions League volley 2026 in DIRETTA: andata in Spagna contro JuantorenaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-NOVARA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 19.46 Gli avversari di questi quarti di ... oasport.it Guaguas Las Palmas-Perugia oggi in tv, Champions League volley 2026: orario, programma, streamingOggi martedì 24 marzo (ore 20.00) si gioca Guaguas Las Palmas-Perugia, andata dei quarti di finale della Champions League di volley maschile. Dopo aver ... oasport.it Guaguas Las Palmas 24 marzo 20:00 Gran Canaria Arena Sky Sport e DAZN #BlockDevils - facebook.com facebook Champions League: L'esperienza di Juantorena vale il quarto di finale per il Guaguas Las Palmas, avversario di Perugia Leggi le news sull'APP Volleyball.it+ (Apple Store o Play Store) o al link volleyball.it/2026/03/11/not… x.com