LIVE Conegliano-Novara A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | Pantere per chiudere la serie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LAS PALMAS-PERUGIA DI VOLLEY DALLE 20.00 Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’ Imoco Volley Conegliano e l’ Igor Gorgonzola Novara, valido per gara 3 della semifinale play off di Serie A1. Le Pantere di Daniele Santarelli possono chiudere i giochi e volare in finale con un secco 3-0 nella serie, dopo aver vinto i primi due match tra cui quello in trasferta nel campo delle Zanzare. Conegliano gioca questi play off da prima testa di serie, visto che ha trionfato in regular season e, almeno per il momento, ha rispettato il... 🔗 Leggi su Oasport.it

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