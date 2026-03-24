Tra pochi minuti prende il via il terzo set della partita tra le due squadre di volley femminile, valida per la stagione 2026 sulla linea A1. La gara si svolge a Conegliano e Novara, con aggiornamenti disponibili in tempo reale tramite una diretta online. Contestualmente, si può seguire anche l'incontro tra le squadre di Las Palmas e Perugia, che si gioca dalle 20.00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LAS PALMAS-PERUGIA DI VOLLEY DALLE 20.00 20.20 Mancano dieci minuti all’inizio del match, le due squadre stanno ultimando il riscaldamento. 20.18 Se Conegliano dovesse vincere, aspetterà una tra Scandicci e Milano in finale. 20.15 I giudici di gara saranno Andrea Pozzato come primo arbitro, Veronica Mioara Papadopol come seconda, Anthony Giglio come terzo e, infine, Eleonora Nassiz come assistente al videocheck. 20.12 Le Zanzare di Bernardi hanno bisogno di una vittoria per sperare nella rimonta mentre le Pantere volerebbero in finale con il successo. 20.10 Buonasera amici di OA Sport, mancano venti minuti all’inizio del match tra Conegliano e Novara, valido per gara 3 della semifinale play off di Serie A1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Conegliano-Novara, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio di gara 3

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