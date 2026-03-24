LIVE Conegliano-Novara 2-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le Zanzare di Bernardi non vogliono chiudere la serie 16-19

Nella partita di volley femminile tra Conegliano e Novara, le Zanzare di Bernardi cercano di prolungare la serie dopo aver concluso il primo set in vantaggio 2-1. Attualmente, il punteggio vede Conegliano avanti 16-19 nel secondo set, mentre nel terzo, le due squadre si trovano rispettivamente a 19 e 21 punti. La diretta segna momenti di tensione e scambi serrati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LAS PALMAS-PERUGIA DI VOLLEY DALLE 20.00 19-21 Mani out di Herbots, resiste il vantaggio di Novara. 19-20 Non passa il primo tempo di Squarcini. 18-20 Diagonale di Haak che punta alla precisione da posto due. 17-20 Esce il servizio di Adigwe, entrata eccezionalmente per il servizio. Time-out di Bernardi che vuole mettere pressione alle venete. 17-19 La diagonale di Alsmeier non trova il campo, secondo errore di fila per la tedesca da posto quattro. Time-out di Santarelli, il primo del set. 16-19 Ace di Baijens che spara il servizio nella zona di conflitto tra Gabi e De Gennaro. 16-18 Esce il servizio di Gabi, resiste il +2 di Novara. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Novara 2-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le Zanzare di Bernardi non vogliono chiudere la serie, 16-19 Articoli correlati LIVE Conegliano-Novara 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le campionesse vogliono la rimonta, 19-21CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-22 Esce il servizio di Adigwe, cambio palla fondamentale per Novara. LIVE Conegliano-Novara 0-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa vogliono allungare il match, 16-7CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-9 Che sassata di Haak che schiaccia la diagonale sopra alle mani del muro. Una raccolta di contenuti su LIVE Conegliano Novara 2 1 A1 volley... Temi più discussi: LIVE Conegliano-Novara 3-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete completano la rimonta e vincono Gara-1; A NOVARA NEL CUORE DELLE SEMIFINALI, PANTERE A CACCIA DI G2 SUL CAMPO DELL’IGOR DOMANI (h 21.15, diretta RAI SPORT e DAZN); Playoff Serie A1 Tigotà – Conegliano domina Gara 2: 0-3 a Novara in un’ora e venti; Pantere al PalaVerde per chiudere i conti con Novara: Vogliamo la finale Scudetto. Diretta | Conegliano Novara (risultato 1-1) video streaming Rai: un set a testa (oggi 24 marzo 2026)Diretta Conegliano Novara streaming video Rai: la Imoco è sul 2-0 nella semifinale playoff di Serie A1 e dunque stasera ha il primo match point. ilsussidiario.net LIVE Conegliano-Novara 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia il match al PalaverdeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LAS PALMAS-PERUGIA DI VOLLEY DALLE 20.00 10-14 Fast in parallela di Chirichella. 9-13 Difesa ... oasport.it Solo applausi per queste ragazze #Volleyball #Pallavolo #Playoff #Conegliano #Novara - facebook.com facebook Play Off: Conegliano-Novara e Scandicci-Milano, in scena Gara 3 x.com