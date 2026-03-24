LIVE Conegliano-Novara 2-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le venete lottano e vincono 28-16 il terzo set!

Nel match di volley femminile tra Conegliano e Novara, le venete hanno vinto il terzo set con il punteggio di 28-16, portandosi sul 2-1 nella partita. La diretta ha mostrato che le squadre si sono affrontate con intensità, con azioni decisive come una parallela di Ishikawa da posto quattro. È possibile aggiornarsi sulla partita seguendo la diretta live, disponibile online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LAS PALMAS-PERUGIA DI VOLLEY DALLE 20.00 5-6 Grandissima parallela di Ishikawa da posto quattro. 5-5 Fast di Chirichella che viene deviata in campo. 4-5 Pessimo servizio di Haak che cerca solo la potenza non trovando il campo. 4-4 Sillah evita il break delle Zanzare con la parallela da posto quattro che passa sul muro avversario. 3-4 La palla è dentro! Punto per Novara! Bernardi chiama challenge per l’inout. 4-3 Anche Alsmeier sbaglia di poco la parallela da posto quattro. 3-3 Lunga la diagonale da posto due di Haak. 3-2 Il nastro aiuta Fahr a trovare l’ace. 2-2 Mani fuori di Sillah da posto quattro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Novara 2-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete lottano e vincono 28-16 il terzo set! Articoli correlati LIVE Conegliano-Novara 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete reagiscono e vincono 25-20 il secondo set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LAS PALMAS-PERUGIA DI VOLLEY DALLE 20. LIVE Conegliano-Novara 0-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete cercano il riscatto nel terzo set, 5-2CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-6 Muro vincente di Tolok! 13-5 Che attacco di Sillah che di seconda intenzione trova una schiacciata... Approfondimenti e contenuti su LIVE Conegliano Novara 2 1 A1 volley... Temi più discussi: LIVE Conegliano-Novara 3-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete completano la rimonta e vincono Gara-1; A NOVARA NEL CUORE DELLE SEMIFINALI, PANTERE A CACCIA DI G2 SUL CAMPO DELL’IGOR DOMANI (h 21.15, diretta RAI SPORT e DAZN); Pantere al PalaVerde per chiudere i conti con Novara: Vogliamo la finale Scudetto; LIVE Novara-Conegliano 0-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 17-25 le pantere si prendono gara due con assoluta autorevolezza. Diretta | Conegliano Novara (risultato 1-1) video streaming Rai: un set a testa (oggi 24 marzo 2026)Diretta Conegliano Novara streaming video Rai: la Imoco è sul 2-0 nella semifinale playoff di Serie A1 e dunque stasera ha il primo match point. ilsussidiario.net LIVE Conegliano-Novara 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia il match al PalaverdeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LAS PALMAS-PERUGIA DI VOLLEY DALLE 20.00 10-14 Fast in parallela di Chirichella. 9-13 Difesa ... oasport.it Solo applausi per queste ragazze #Volleyball #Pallavolo #Playoff #Conegliano #Novara - facebook.com facebook Play Off: Conegliano-Novara e Scandicci-Milano, in scena Gara 3 x.com