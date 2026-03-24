LIVE Conegliano-Novara 0-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le Pantere cercano la reazione nel secondo set 11-9

Nel campionato di pallavolo femminile di serie A1, la partita tra Conegliano e Novara si trova sul punteggio di 0-1, con le Pantere che tentano di reagire nel secondo set, attualmente in vantaggio 11-9. La partita è in diretta e si può seguire attraverso aggiornamenti in tempo reale. Nel frattempo, si segnala un time-out chiamato dall’allenatore della squadra di casa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LAS PALMAS-PERUGIA DI VOLLEY DALLE 20.00 Time-out per Bernardi. 11-9 Diagonale di Haak da posto due, con la palla che esce dopo la deviazione del muro. 10-9 Fahr mura il primo tempo di Bonifacio. 9-9 Pallonetto a due mani di Sillah. 8-9 Haak vede il movimento di Mims e la infila con il pallonetto. 7-9 La palla è uscita! Punto per Novara. Novara chiede challenge per l’inout sull’attacco della svedese. 8-8 Haak piazza la diagonale da posto due. 7-8 Diagonale della brasiliana che rimedia subito all’errore precedente. 6-8 Gabi attacca da posto quattro, la sua parallela viene murata da Mims. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Novara 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere cercano la reazione nel secondo set, 11-9 Articoli correlati Leggi anche: LIVE Conegliano-Novara 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere cercano la reazione nel secondo set, 8-2 Leggi anche: LIVE Conegliano-Bergamo 0-1, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere cercano la reazione giusta nel secondo set! 8-4 Una selezione di notizie su LIVE Conegliano Novara 0 1 A1 volley... Temi più discussi: LIVE Novara-Conegliano 0-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 17-25 le pantere si prendono gara due con assoluta autorevolezza; Pantere al PalaVerde per chiudere i conti con Novara: Vogliamo la finale Scudetto; Playoff Serie A1 Tigotà – Conegliano domina Gara 2: 0-3 a Novara in un’ora e venti; ZEREN AL PALAVERDE PER IL RITORNO DEI QUARTI DI CHAMPIONS, PANTERE IN MISSIONE A CACCIA DELLA SECONDA F4 DI FILA DOPO IL 3-0 DI ANKARA (h 20.30, diretta SKY SPORT e DAZN). LIVE Conegliano-Novara 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia il match al PalaverdeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LAS PALMAS-PERUGIA DI VOLLEY DALLE 20.00 10-14 Fast in parallela di Chirichella. 9-13 Difesa ... oasport.it DIRETTA | Conegliano Novara (risultato 0-0) video streaming Rai: in campo, si gioca! (oggi 24 marzo 2026)Diretta Conegliano Novara streaming video Rai: la Imoco è sul 2-0 nella semifinale playoff di Serie A1 e dunque stasera ha il primo match point. ilsussidiario.net HIGHLIGHTS TIGOTÀ Rivediamo insieme questo superscambio della sfida tra Imoco Volley e Igor Volley Novara di Gara 3 delle Semifinali dei Playoff Scudetto A1 Tigotà #Volleyball #Pallavolo #Conegliano #Novara #poweredbytigotà - facebook.com facebook Play Off: Conegliano-Novara e Scandicci-Milano, in scena Gara 3 x.com