LIVE Conegliano-Novara 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | inizia il match al Palaverde

Alle ore 20:00 è iniziata la partita tra Conegliano e Novara nel campionato femminile di volley. La gara si disputa al Palaverde e al momento il punteggio è di 0-0. La sedicesima delle venete ha conquistato due punti consecutivi, con un attacco centrale. La partita è trasmessa in diretta e può essere seguita tramite aggiornamenti online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LAS PALMAS-PERUGIA DI VOLLEY DALLE 20.00 9-11 La 16 delle venete non sbaglia due volte di fila e piazza la diagonale al centro del campo. 8-11 Daalderop manda fuori la diagonale stretta da posto quattro. Non il migliore degli inizi per l’olandese. 8-10 Ishikawa cerca la parallela da posto quattro ma non trova ne il campo e ne le mani del muro. 7-10 Mims sceglie ancora il pallone spinto, che si insacca nel muro avversario. 7-9 Diagonale di Haak da posto quattro. 6-9 Pallonetto di Mims! 6-8 Passa la parallela di Mims da posto due. La statunitense sostituisce Tolok, costretta al forfait. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Novara 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia il match al Palaverde Articoli correlati Leggi anche: LIVE Conegliano-Novara 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia il match del Palaverde Leggi anche: LIVE Conegliano-Monviso 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia il match del Palaverde! Tutti gli aggiornamenti su LIVE Conegliano Novara 0 0 A1 volley... Temi più discussi: LIVE Novara-Conegliano 0-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 17-25 le pantere si prendono gara due con assoluta autorevolezza; Playoff Serie A1 Tigotà – Conegliano domina Gara 2: 0-3 a Novara in un’ora e venti; Pantere al PalaVerde per chiudere i conti con Novara: Vogliamo la finale Scudetto; ZEREN AL PALAVERDE PER IL RITORNO DEI QUARTI DI CHAMPIONS, PANTERE IN MISSIONE A CACCIA DELLA SECONDA F4 DI FILA DOPO IL 3-0 DI ANKARA (h 20.30, diretta SKY SPORT e DAZN). Diretta Conegliano Novara | Streaming video tv: match point Imoco! (semifinale gara-3, oggi 24 marzo 2026)Diretta Conegliano Novara streaming video Rai: la Imoco è sul 2-0 nella semifinale playoff di Serie A1 e dunque stasera ha il primo match point. ilsussidiario.net LIVE Conegliano-Novara, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Pantere per chiudere la serieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LAS PALMAS-PERUGIA DI VOLLEY DALLE 20.00 Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella ... oasport.it Lega Pallavolo Serie A Femminile. . REWIND MEGARALLY CONEGLIANO-NOVARA 2025 "Waiting For" Semifinal Playoff Game-3 Conegliano-Novara, Tonight 24th of March, Watch che best rallies of Game-3 in Playoff 2025 Tonight, Tuesday 24th of - facebook.com facebook Play Off: Conegliano-Novara e Scandicci-Milano, in scena Gara 3 x.com