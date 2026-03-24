LIVE AS Monaco-Olimpia Milano 75-78 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | cinque minuti alla fine

Nella partita di Eurolega tra Monaco e Olimpia Milano, il punteggio è di 75-78 a cinque minuti dalla fine. Blossomgame ha sbagliato due tiri liberi e ha commesso il quarto fallo, mentre Bolmaro ha commesso il suo quarto fallo e si trova in lunetta. La partita prosegue con i giocatori ancora in campo e le azioni in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02 pesante di Blossomgame. Quarto fallo di Bolmaro. In lunetta Blossomgame. 77-82 Bolmaro arriva fino in fondo. 77-80 Bel canestro in post di Blossomgame. 75-80 Miracolo di Shields allo scadere dei 24 secondi. 75-78 Tripla di Diallo. Monaco a -3 a cinque minuti dalla fine. 72-78 Hayes vola a rimbalzo e schiaccia il -6. 70-78 Strazel alza ed Hayes schiaccia facilmente. 68-78 BOOOOOOOKER! TRIPLAAAAAAA! 68-75 Diallo non sbaglia dalla lunetta. Guduric perde l’ennesimo pallone e poi Booker commette antisportivo. 66-75 Tripla di Diallo. Grandissima difesa di Bolmaro che porta all’infrazione di 24 secondi di Okobo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE AS Monaco-Olimpia Milano 75-78, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: cinque minuti alla fine Articoli correlati LIVE Olimpia Milano-Baskonia 99-78, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: l’EA7 scappa via a 5? dalla fineSi chiude la sfida del Palalido tra l’EA7 Emporio Armani Milano e il Baskonia e vittoria numero 13 in Eurolega per i milanesi. LIVE Asvel Villeurbanne-Olimpia Milano 61-72, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: ultimi cinque minutiTerzo successo consecutivo per l’Olimpia, che ora si porta ad un solo successo dal decimo posto. Tutti gli aggiornamenti su LIVE AS Monaco Olimpia Milano 75 78... Temi più discussi: LIVE AS Monaco-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vincere per sperare; A Monaco, fondamentale avere il controllo del ritmo; AS Monaco-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming; Bayern Monaco - Dubai Basketball Video correlati: Live Basket Aggiornamenti. LIVE AS Monaco-Olimpia Milano 63-73, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: allungo milanese a fine 3° quartoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63-75 Ricci ruba due punti dopo la palla a due. Furbata incredibile del capitano milanese. FINISCE IL TERZO ... oasport.it Monaco vs Olimpia Milano: diretta (84-82 con 1:30 da giocare, 4Q)4Q Live - Un lungo stop per l'instant replay a inizio quarto periodo. Alla fine è palla a due, e Ricci ne approfitta per segnare due punti. La partita è nelle ... pianetabasket.com LIVE AS Monaco-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: obbligatorio vincere nel Principato - x.com L'Olimpia Milano si appresta a vivere due importanti partite di Eurolega. Domani scenderà in campo contro il Monaco, ecco le parole di Coach Peppe Poeta Foto credit: Olimpia Milano - facebook.com facebook