LIVE AS Monaco-Olimpia Milano 63-73 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | allungo milanese a fine 3° quarto

Nella partita di basket in corso tra Monaco e Olimpia Milano, il punteggio è di 63-73 a favore della squadra italiana. Nel corso del terzo quarto, Milano ha allungato il vantaggio, con un massimo di 78-70. Hayes ha preso un rimbalzo e schiacciato, riducendo il divario a sei punti, mentre Strazel ha segnato un canestro con un tiro da sotto il canestro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 72-78 Hayes vola a rimbalzo e schiaccia il -6. 70-78 Strazel alza ed Hayes schiaccia facilmente. 68-78 BOOOOOOOKER! TRIPLAAAAAAA! 68-75 Diallo non sbaglia dalla lunetta. Guduric perde l’ennesimo pallone e poi Booker commette antisportivo. 66-75 Tripla di Diallo. Grandissima difesa di Bolmaro che porta all’infrazione di 24 secondi di Okobo. 63-75 Ricci “ruba” due punti dopo la palla a due. Furbata incredibile del capitano milanese. FINISCE IL TERZO QUARTO! Con un buon finale l’Olimpia riesce a trovare un allungo e si presenta sul +10 a dieci minuti dal termine. 63-73 SHIIIIIIIIIIEEEEEEELDS! TRIPLAAAAAAAA! Timeout immediato del Monaco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE AS Monaco-Olimpia Milano 63-73, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: allungo milanese a fine 3° quarto Articoli correlati LIVE Asvel Villeurbanne-Olimpia Milano 53-67, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: allungo milanese a fine 3° quartoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL TERZO QUARTO! Milano allunga sul +14 in entrata degli ultimi dieci minuti. Leggi anche: LIVE AS Monaco-Olimpia Milano 5-14, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: ottimo avvio milanese Contenuti utili per approfondire LIVE AS Monaco Olimpia Milano 63 73... Temi più discussi: LIVE AS Monaco-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vincere per sperare; A Monaco, fondamentale avere il controllo del ritmo; AS Monaco-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming; Bayern Monaco - Dubai Basketball Video correlati: Live Basket Aggiornamenti. Monaco vs Olimpia Milano: diretta (59-64 con 4:20, 3Q)3Q Live - Parte meglio il Monaco con cinque punti di Nedovic. Nebo apre il secondo tempo dell'Olimpia, 50-50 con 8:30. Vola in terra Nedovic, ma è tutto regolare e LeDay firma il ... pianetabasket.com Monaco vs Olimpia Milano: diretta (21-27 con 8:00, timeout Poeta, 2Q)2Q Live - Primi due di Kevarrius Hayes, Booker ancora a segno per Milano. Begarin mette a segno due liberi, palleggio, arresto e tiro di Okobo del 19-27 con 8:20. Inchiodata di Hayes, ... pianetabasket.com LIVE AS Monaco-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: obbligatorio vincere nel Principato - x.com OLIMPIA: È LA SETTIMANA DECISIVA Milano parte da Montecarlo, rientra Shavon Shields. Peppe Poeta: «La chiave è pensare una partita alla volta. Non guardiamo al calendario. Il Monaco Consci dell’importanza di una partita in cui sarà fondamentale ave - facebook.com facebook