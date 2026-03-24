LIVE AS Monaco-Olimpia Milano 5-14 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | ottimo avvio milanese

Alle 20:00 si è aperto il match tra AS Monaco e Olimpia Milano, valido per l’Eurolega 2026. Dopo un avvio positivo, Milano si trova in vantaggio con un punteggio di 14-5. Al momento, nel corso del primo quarto, ci sono stati un timeout e circa cinque minuti rimasti prima della fine del primo periodo. La partita prosegue in diretta con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Timeout nel match. Cinque minuti alla fine del primo quarto. 5-14 TRIPLAAAAA DI SHIELDS! Ottimo avvio di Milano. 5-11 Grande azione di LeDay che batte in palleggio Blossomgame e poi segna sul contatto. Purtroppo poi sbaglia il libero supplementare. 5-9 Bolmaro batte facilmente Nedovic e appoggia al tabellone. Purtroppo arriva il secondo fallo di Nebo. Dopo quattro minuti è una brutta notizia per Milano. 5-7 Ellis si fa tutto il campo, poi sbaglia la schiacciata, ma ancora Nebo corregge al volo. 5-5 Strazel risponde immediatamente dall’arco. 2-5 Tripla di LeDay. 2-2 Bel canestro in post di Blossomgame. 0-2 I primi due punti sono di Nebo che schiaccia dopo l’errore di Bolmaro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE AS Monaco-Olimpia Milano 5-14, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: ottimo avvio milanese Articoli correlati LIVE AS Monaco-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vincere per sperareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di AS Monaco-Olimpia Milano, match valevole per la trentatreesima... Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Barcellona 24-17, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: ottimo primo quarto per i milanesi Una raccolta di contenuti su LIVE AS Monaco Olimpia Milano 5 14... Temi più discussi: LIVE AS Monaco-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vincere per sperare; A Monaco, fondamentale avere il controllo del ritmo; AS Monaco-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming; Bayern Monaco - Dubai Basketball Video correlati: Live Basket Aggiornamenti. Monaco vs Olimpia Milano: diretta (5-7 con 6:30, 1Q)1Q Live - Si parte con due di Bolmaro, risponde Blossomgame dall'altra parte. LeDay si allarga, assist di Ellis e tripla del 2-5 con 8:30. Risponde Strazel dall'altra parte. Tiro ... pianetabasket.com AS Monaco vs Olimpia Milano: dove in TV, preview, direttaMancano sei turni alla fine della stagione regolare della EuroLeague 2025-2026: l'Olimpia Milano è a due vittorie dalle cinque squadre (Zalgiris, Monaco, Panathinaikos, Stella Rossa ... pianetabasket.com Eurolega, Monaco-Olimpia Milano alle 19 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket #SkySportBasket #Eurolega x.com Apre ufficialmente la vendita per le gare: - EA7 EMPORIO ARMANI OLIMPIA MILANO vs REGGIO EMILIA - EA7 EMPORIO ARMANI OLIMPIA MILANO vs BAYERN MONACO - EA7 EMPORIO ARMANI OLIMPIA MILANO vs NAPOLI Sono ancora disponibili i bigl - facebook.com facebook