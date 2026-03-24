Al termine del secondo quarto, l'Olimpia Milano guida contro Monaco con il punteggio di 48-45. La squadra milanese ha subito 32 punti nel secondo periodo, evidenziando problemi in difesa, ma mantiene un vantaggio di tre punti all'intervallo. La partita prosegue in Eurolega, con aggiornamenti in tempo reale disponibili sulla piattaforma dedicata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL SECONDO QUARTO! Milano subisce addirittura 32 punti in un quarto, ma almeno è ancora avanti all’intervallo. Sedici punti per uno scatenato Okobo, mentre per l’Olimpia il migliore è Bolmaro con 10 punti. 45-48 Blossomgame alza per la schiacciata di Theis. 43-48 Dentro il libero di Ellis. Venti secondi alla fine. 43-47 Milano vola in contropiede ed Ellis segna con il fallo di Nedovic. 43-45 Bolmaro alza per Booker che schiaccia il +2. 43-43 Due liberi di Strazel e un minuto alla fine. 41-43 Tripla centrale di Shields 41-40 Okobo sta facendo quello che vuole. Già 16 punti per lui. 39-40 Solito movimento di Bolmaro che si arresta dalla lunetta e trova altri due punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE AS Monaco-Olimpia Milano 45-48, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: difesa milanese disastrosa, ma vantaggio all’intervallo

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