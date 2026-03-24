LIVE AS Monaco-Olimpia Milano 33-34 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | inizio pessimo di secondo quarto

La partita di Eurolega tra Monaco e Olimpia Milano è in corso con il punteggio di 33-34. All'inizio del secondo quarto, la squadra di casa ha avuto un avvio difficile, mentre un movimento di Bolmaro ha portato altri due punti dalla lunetta. Gli aggiornamenti in tempo reale continuano a mostrare un match molto combattuto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 39-40 Solito movimento di Bolmaro che si arresta dalla lunetta e trova altri due punti. L’argentino è già in doppia cifra. 39-38 Arresto e tiro di LeDay. Si muove solo la retina. 39-36 Altri due facilissimi di Begarin. Incredibile Milano ha preso 26 punti in sette minuti. 37-36 Tap-in offensivo di Theis. 35-36 Arresto e tiro di Bolmaro. 35-34 Sorpasso di Theis dalla lunetta. Incredibile parziale di 22-9 in cinque minuti. 33-34 Tripla di Okobo. 30-34 Finalmente Brooks si iscrive alla partita. 30-32 Facile schiacciata di Diallo. 28-32 Pazzesco canestro di Bolmaro buttandosi indietro dopo il contatto. 28-30 Milano perde una palla oscena e il Monaco vola a schiacciare con Begarin 26-30 Dentro il libero supplementare del francese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE AS Monaco-Olimpia Milano 33-34, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: inizio pessimo di secondo quarto Articoli correlati LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano 33-24, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: padroni di casa ancora avanti nel secondo quarto22:14 Termina qui la nostra diretta Live per questa sera con l’impresa dell’Olimpia Milano ad OAKA contro la corazzata Panathinaikos Atene. Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Dubai 33-36, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: 11 punti di Ricci ma gli ospiti rimangono davanti nel secondo quarto Approfondimenti e contenuti su LIVE AS Monaco Olimpia Milano 33 34... Temi più discussi: LIVE AS Monaco-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vincere per sperare; A Monaco, fondamentale avere il controllo del ritmo; AS Monaco-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming; Bayern Monaco - Dubai Basketball Video correlati: Live Basket Aggiornamenti. Monaco vs Olimpia Milano: diretta (43-43 con 1:00, 2Q)2Q Live - Primi due di Kevarrius Hayes, Booker ancora a segno per Milano. Begarin mette a segno due liberi, palleggio, arresto e tiro di Okobo del 19-27 con 8:20. Inchiodata di Hayes, ... pianetabasket.com Monaco vs Olimpia Milano: diretta (21-27 con 8:00, timeout Poeta, 2Q)2Q Live - Primi due di Kevarrius Hayes, Booker ancora a segno per Milano. Begarin mette a segno due liberi, palleggio, arresto e tiro di Okobo del 19-27 con 8:20. Inchiodata di Hayes, ... pianetabasket.com LIVE AS Monaco-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: obbligatorio vincere nel Principato - x.com OLIMPIA: È LA SETTIMANA DECISIVA Milano parte da Montecarlo, rientra Shavon Shields. Peppe Poeta: «La chiave è pensare una partita alla volta. Non guardiamo al calendario. Il Monaco Consci dell’importanza di una partita in cui sarà fondamentale ave - facebook.com facebook