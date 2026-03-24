Live Art @45° Nord | in arrivo la 5ª edizione 21–22 e 28–29 marzo 2026

LIVE ART @45°NORD è un progetto di arte contemporanea partecipata nato nel 2022 all’interno del 45°Nord Entertainment Center di Moncalieri, con l’obiettivo di portare l’arte fuori dai luoghi tradizionali e renderla accessibile a un pubblico ampio e trasversale. Nel tempo, l’iniziativa ha trasformato uno spazio commerciale in un centro di produzione artistica permanente, coinvolgendo artisti, scuole e cittadini. Il progetto si configura oggi come un museo diffuso contemporaneo: le opere realizzate durante le diverse edizioni restano nello spazio, contribuendo a costruire un patrimonio artistico permanente e a ridefinire l’identità del luogo.... 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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