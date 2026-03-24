L' Itts Divini dedica al prof Donati il nuovo laboratorio di Fisica

L'istituto tecnico industriale Divini di San Severino ha inaugurato un nuovo laboratorio di Fisica intitolato al professor Donati. La cerimonia si è svolta il 24 marzo 2026 alla presenza di rappresentanti scolastici e di alcuni ex studenti. Il laboratorio è stato attrezzato con strumenti e apparecchiature moderne per le attività di laboratorio e approfondimenti didattici.

San Severino, 24 marzo 2026 – L’istituto tecnico industriale Divini di San Severino dedica all’indimenticato prof. Riccardo Donati il nuovo laboratorio di Fisica. A otto anni dalla sua scomparsa, la comunità scolastica e la città intera si stringono nel ricordo dell’ingegnere, storico docente di Fisica dell’Itts Divini. “Più che un semplice insegnante, il prof. Donati è stato per decenni un punto di riferimento civico e culturale, capace di coniugare il rigore della materia scientifica con una profonda sensibilità umana – spiegano dalla scuola -. Per onorare la sua memoria e il suo costante impegno verso l'innovazione didattica, il nostro istituto ha deciso di compiere un gesto dal forte valore simbolico, dedicando il nuovo laboratorio di Fisica al professore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L'Itts Divini dedica al prof. Donati il nuovo laboratorio di Fisica Articoli correlati Vincenzo Schettini a Frosinone: il prof de “La Fisica che ci piace” incontra gli studenti al PalazzettoGrande partecipazione per l’evento con gli alunni del Liceo Severi e dell’ITIS Volta: tra scienza, orientamento e passione, la fisica diventa “amica"... La Fisica scende in pista a Bormio con il prof influencerCome fanno gli atleti a volare nei salti acrobatici o a curvare a tutta velocità senza perdere il controllo? La risposta sta nella fisica. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Itts Divini Macerata, ecco le migliori scuole exploit per l’Itts Divini: classifica Eduscopio, l’istituto di San Severino è primo per l’occupazioneMACERATA La piattaforma digitale Eduscopio.it della Fondazione Agnelli ha pubblicato l’edizione 2024 con i dati aggiornati sulle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Macerata. Secondo ... corriereadriatico.it Il nuovo Itts Divini sarà pronto a primaveraSan Severino, il commissario Castelli fa il punto sul cantiere dopo la via crucis burocratica. Consegna a giorni per la palestra Quella dell’Itts Divini è stata una delle situazioni più complicate da ... ilrestodelcarlino.it