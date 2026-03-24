L' Itts Divini dedica al prof Donati il nuovo laboratorio di Fisica

Da ilrestodelcarlino.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'istituto tecnico industriale Divini di San Severino ha inaugurato un nuovo laboratorio di Fisica intitolato al professor Donati. La cerimonia si è svolta il 24 marzo 2026 alla presenza di rappresentanti scolastici e di alcuni ex studenti. Il laboratorio è stato attrezzato con strumenti e apparecchiature moderne per le attività di laboratorio e approfondimenti didattici.

San Severino, 24 marzo 2026 – L’istituto tecnico industriale Divini di San Severino dedica all’indimenticato prof. Riccardo Donati il nuovo laboratorio di Fisica. A otto anni dalla sua scomparsa, la comunità scolastica e la città intera si stringono nel ricordo dell’ingegnere, storico docente di Fisica dell’Itts Divini. “Più che un semplice insegnante, il prof. Donati è stato per decenni un punto di riferimento civico e culturale, capace di coniugare il rigore della materia scientifica con una profonda sensibilità umana – spiegano dalla scuola -. Per onorare la sua memoria e il suo costante impegno verso l'innovazione didattica, il nostro istituto ha deciso di compiere un gesto dal forte valore simbolico, dedicando il nuovo laboratorio di Fisica al professore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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