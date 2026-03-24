Lisa Kudrow si presenta in ritardo a un'intervista | Colpa della chirurgia estetica ora basta

L'amatissima Phoebe Buffay di Friends ha 62 anni. In questi giorni sta promuovendo la nuova stagione della sitcom The comeback, ma si è presentata in lieve ritardo a un'intervista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Aggiornamenti e notizie su Lisa Kudrow

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