L' Inter è in crisi?

Al 77’ di Fiorentina-Inter, Nicolò Barella controlla al limite della propria area, spalle alla porta, un colpo di testa a liberare di Bisseck. Il pallone gli rimbalza sul petto e sembra schizzare via, il giocatore dell’Inter allora prova a giocarlo al volo con l’esterno verso Frattesi, ma il tocco è impreciso e viene intercettato da Fagioli. Il giocatore della Fiorentina imbuca per Gudmundsson, il cui tiro di prima viene respinto da Sommer sui piedi di Ndour, che fa 1 a 1. È un gol che sembra un manifesto dell’Inter recente. La squadra di Chivu avrebbe comunque un quarto d’ora per tornare in vantaggio, contro un avversario con 40 punti in meno in classifica, ma non ci riesce, creando solo due mezze occasioni da cross, quello che ormai è il suo marchio di fabbrica. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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