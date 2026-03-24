Una tiktoker ha condiviso online un messaggio in cui afferma che il suo percorso nel settore dell’intrattenimento ha portato a problemi di dipendenza da sostanze e alcol, causando un peggioramento della sua condizione di vita. La donna ha anche descritto la sua esperienza come un trattamento negativo da parte di Hollywood, affermando di essere stata “masticata e sputata fuori” dal mondo dello spettacolo.

“L’industria dell’intrattenimento mi ha portato all’abuso di sostanze e all’alcolismo e, insomma, a vedere la mia vita andare a rotoli. Mi sento masticata e sputata fuori da Hollywood “. Così in un lungo sfogo su Tiktok, diventato virale, la creator americana Jools LeBron ha raccontato davanti alla telecamera l’ultimo anno della sua vita. La creator ha voluto condividere con i follower la sua lotta contro le dipendenze e la sua fuga dal “sistema Hollywood. Dopo alcuni video, grazie anche ai commenti sotto i suoi contenuti, la tiktoker ha annunciato di voler riprendere in mano la sua vita, determinata a diventare una vera “streamer” e a tornare sobria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’industria dell’intrattenimento mi ha portato all’abuso di sostanze e all’alcolismo. Sono stata masticata e sputata fuori da Hollywood”: lo sfogo virale di una tiktoker

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