Rifat Ozdemir, 55enne turco di Kayseri, vive un vero incubo quotidiano: la sua somiglianza con Jeffrey Epstein, il miliardario americano coinvolto in scandali sessuali e morto in carcere nel 2019, lo trasforma involontariamente in un bersaglio di giudizi e sospetti. L’uomo racconta di essere rimasto sconvolto quando per la prima volta il nipote gli fece notare il volto quasi identico a quello di Epstein. Da allora, passeggiare per le strade della sua città è diventato difficile: sguardi severi, commenti maligni e domande sulle presunte relazioni con il defunto finanziere lo perseguitano. Ozdemir, determinato a recuperare una vita normale, ha deciso di cambiare taglio di capelli e farsi crescere la barba, cercando di distanziarsi dall’immagine “ maledetta ”. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - L’incubo dei sosia di Epstein perseguitati dai social: “Voglio solo la mia vita indietro” (il video è virale)

Articoli correlati

La “rivelazione” di Funaro: “A Firenze c’è una mia sosia e viene fermata dai cittadini”La sindaca si racconta a “Storie di Firenze”, il sito dedicato a chi vive la città: “Credo si chiami Chiara, spero non le abbiano dato colpa delle...

“Dopo la morte di Liam Payne mi sono chiesto ‘ok, cosa voglio fare della mia vita? Come voglio viverla?’. È così difficile perdere un amico”: Harry Styles rompe il silenzioHarry Styles ha incontrato Zane Lowe di Apple Music per parlare del suo quarto album in studio, “Kiss All the Time.