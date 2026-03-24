Un’indagine sulla sanità ha portato all’intercettazione di un boss che afferma di aver fornito denaro per la campagna elettorale a un politico, aggiungendo che anche altri due soggetti hanno contribuito finanziariamente. Le comunicazioni indicano che i fondi sono stati destinati a sostenere le attività legate alle competizioni elettorali di queste persone. La vicenda riguarda i flussi di denaro e le fonti di finanziamento delle campagne politiche.

La conversazione è riportata nell'informativa depositata nel procedimento che vede Vetro indagato insieme, tra gli altri, al funzionario regionale Giancarlo Teresi e all'ex manager del Policlinico di Messina Iacolino la campagna elettorale l'ha avuta finanziata. lui e Tamajo pure, quindi, intanto lo deve fare. poi se questo favore ce lo fa.poi si vede." Così Carmelo Vetro, mafioso di Favara, non sapendo di essere intercettato, parlava dell'ex manager del Policlinico di Messina Salvatore Iacolino, ora indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione. L'intercettazione - come si legge su Ansa.it è riportata nell'informativa depositata nel procedimento che vede Vetro indagato per corruzione insieme, tra gli altri, al funzionario regionale Giancarlo Teresi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - L'inchiesta sulla sanità, il boss intercettato: "A Iacolino e Tamajo soldi per la campagna elettorale"

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Mafia: boss intercettato, a Iacolino e Tamajo soldi per campagna elettorale. Intercettazione è riportata nell'informativa su indagine su Vetro #ANSA x.com