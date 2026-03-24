Scelte politiche sbagliate, illusioni industriali e promesse irrealistiche. Ecco perchè uno dei più grandi impianti siderurgici d'Europa non esiste più e non tornerà. Il conto sociale sarà enorme e a pagarlo sarà lo Stato Cordate farlocche, gestione disastrosa, futuro cupo. Cosa resta di Ilva L’Ilva, per come l’abbiamo conosciuta, non esiste più e non tornerà. Non per destino cinico, ma per una lunga sequenza di scelte politiche sbagliate, illusioni industriali e promesse irrealistiche. Fino a poche settimane fa il ministro Urso parlava di un piano da 8 milioni di tonnellate di acciaio “green”, con quattro forni elettrici e tre impianti Dri: un progetto da circa dieci miliardi che nessun investitore privato avrebbe mai sostenuto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’Ilva, gli imprenditori e le truffe sul futuro

Articoli correlati

Bucci sul futuro dell'ex Ilva: "Spero che a febbraio inizi il confronto con gli investitori"Nel suo intervento alla commemorazione di Guido Rossa, a Cornigliano, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha affrontato anche il tema del...

Bucci sul futuro dell'ex Ilva: "Forno elettrico? Spero che per febbraio inizi il confronto con gli investitori"Nel suo intervento alla commemorazione di Guido Rossa, a Cornigliano, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha affrontato anche il tema del...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a L'Ilva gli imprenditori e le truffe sul...

Temi più discussi: Federmeccanica: L’ex-Ilva è strategica. È l’acciaieria più green d’Europa; Futuro dell’ex Ilva, l’industria chiede scelte rapide: incontro a Taranto tra Federmeccanica e Confindustria; Ex Ilva, Bettini: Salvare l’acciaio italiano; Ex Ilva, Federmeccanica e Confindustria tracciano la strada: DRI e forni elettrici per un nuovo modello siderurgico italiano.

L'Ilva, gli imprenditori e le truffe sul futuroScelte politiche sbagliate, illusioni industriali e promesse irrealistiche. Ecco perchè uno dei più grandi impianti siderurgici d'Europa non esiste più e non tornerà. Il conto sociale sarà enorme e a ... ilfoglio.it

Ex Ilva, commissari al lavoro sulle offerte di Flacks e Jindal: piani diversi su investimenti, produzione e occupazioneEx Ilva, i commissari valutano le offerte di Flacks e Jindal: confronto aperto su produzione, investimenti, coperture e livelli occupazionali ... affaritaliani.it

Ex Ilva, l’allarme dell’esperto Mapelli “Entrambe le offerte sono pericolose e predatorie” Il servizio di Marina Luzzi facebook

Jindal avanza proposta vincolante per rilevare l'ex Ilva. Inviata sul tavolo dei commissari che chiedono integrazioni al fondo Flacs #ANSA x.com