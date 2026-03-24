C’è un caso che da oltre due anni continua a interrogare l’opinione pubblica italiana, sospeso tra mistero, indagini e dolore familiare. È quello di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa a Trieste nel dicembre 2021 e ritrovata senza vita poche settimane dopo in circostanze mai del tutto chiarite. Da allora, accertamenti, perizie e sviluppi giudiziari si sono susseguiti senza riuscire a spegnere dubbi e polemiche. Ora, però, emerge una novità significativa che segna un passaggio delicato nella vicenda. Un momento atteso e carico di significato, al quale il fratello Sergio Resinovich ha reagito con parole che restituiscono tutta la profondità di un dolore mai sopito e di una battaglia portata avanti con determinazione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Liliana Resinovich, finalmente la notizia tanto attesa: il fratello commosso

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Aggiornamenti e notizie su Liliana Resinovich

Temi più discussi: Liliana Resinovich, la salma torna a Trieste. II fratello: Accolta la mia richiesta, potrò portarle un fiore; Nel caso di Liliana Resinovich c’è un nuovo indagato per frode processuale; Strage di Paupisi, Antonia unica sopravvissuta torna in paese per vivere con zia Marisa: abbraccio del Comune; Liliana Resinovich, tracce di zirconio sulle scarpe: perché la svolta è clamorosa | Libero Quotidiano.it.

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Presenza di zirconio sulle scarpe di Liliana Resinovich. E' quanto ha rilevato uno dei tre periti incaricati di individuare eventuali tracce di Dna o altro sul cordino trovato sul collo di Liliana e su quello che teneva unite le chiavi. #ANSA x.com