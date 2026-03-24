L' IIs leonardo protagonista delle giornate Fai di primavera | villa Fiamingo tra i siti più visitati in Sicilia

La proficua collaborazione tra il Gruppo Fai di Giarre e Riposto e l' istituzione scolastica giarrese, ha richiamato migliaia di visitatori per le Giornate Fai di Primavera L’ I.i.s “Leonardo” si è distinto come protagonista assoluto durante le Giornate FAI di Primavera, contribuendo in modo determinante al successo della visita alla Villa Fiamingo, promossa dal Gruppo Fai Giarre-Riposto. Il sito, infatti, ha raggiunto un risultato straordinario, classificandosi al secondo posto tra i luoghi più visitati in Sicilia, a pari merito con il Monastero di San Placido Calonerò, registrando 2100 visite. L’impegno dell’istituto è stato corale e ben strutturato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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Sabato e domenica previste delle visite a cura del Gruppo Fai di Valle Camonica x.com

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