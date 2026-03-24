Lifestyle intrattenimento e shopping esclusivo | a Genova inaugura un nuovo distretto commerciale tematico

Siete pronti a uno shopping da urlo? Segnate la data sul calendario: venerdì 27 marzo, aprirà finalmente al pubblico il tanto atteso centro commerciale Waterfront Mall che rivoluzionerà il modo di vivere della città di Genova in modo innovativo e smart. Il progetto nasce con l’obiettivo di creare un luogo contemporaneo dedicato allo shopping, alla ristorazione e al tempo libero, integrato con gli spazi pubblici della città e affacciato sul mare. Waterfront Mall si trova in piazzale Kennedy 3 ed è aperto tutti i giorni, nel dettaglio: negozi e ipermercato dal lunedì alla domenica dalle 9.00 alle 21.00; la ristorazione dal lunedì al giovedì dalle 9. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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