A Milano tutti i ragazzi la canticchiano e il ritornello è facile impararlo a memoria. Nemmeno il personaggio in questione, Youssouff Fofana, centrocampista francese alla seconda stagione con la maglia del Milan, che sabato ha segnato il gol della vittoria rossonera contro il Torino, avrebbe immaginato di essere diventato virale con un brano. E non realizzato da uno chansonnier francese, ma da due ragazzi di Milano che hanno scelto due pseudonimi particolari: Luca Tony e Gabri Kid. Già, perché la parodia di Berlino, successo del rapper milanese Ernia, peraltro milanista, impazza su Spotify e continua ad aumentare le visualizzazioni. Si intitola semplicemente Fofana (il grigio su San Siro). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'idolo dei giovani milanisti? È Fofana. Tutto grazie a una canzone rap...

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