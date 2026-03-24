Lido Adriano senza servizi per i camper | La Pigna chiede un’area attrezzata e il campeggio regolamentato

Al Lido Adriano, i camper non dispongono di servizi dedicati, creando una situazione di disagio per gli utenti. La Pigna ha richiesto l’istituzione di un’area attrezzata e di un campeggio regolamentato, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sosta e di promuovere un utilizzo più ordinato della zona. La proposta mira anche a favorire lo sviluppo economico locale attraverso il turismo itinerante.

"Il turismo itinerante è una risorsa, ma l'assenza di aree dedicate crea degrado e sosta selvaggia. Il Comune intervenga" Trasformare una criticità in un’opportunità economica per il territorio, garantendo al contempo decoro e sicurezza. È questo l'obiettivo dell'interrogazione presentata da Veronica Verlicchi (capogruppo di La Pigna - Città, Forese, Lidi) e sostenuta da Sergio Silvestrini, che accende i riflettori “sulla carenza di servizi per il turismo itinerante a Lido Adriano”. Secondo gli esponenti della lista civica, Lido Adriano — pur essendo una delle località più frequentate del litorale ravennate — sconta una grave mancanza di aree dedicate alla sosta dei camper. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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