Licenziamenti Ast anche a Catania scatta la protesta contro il presidente Genovese

Una quarantina di dipendenti dell'Azienda siciliana trasporti sta manifestando sotto palazzo dei Normanni per la situazione dell'azienda e hanno portato una bara simbolo della morte dell'Ast. I manifestanti hanno esposto uno striscione con scritto. "Presidente Schifani solo tu ci puoi salvare". "La legge Madia prevedeva l'assorbimento dei somministrati prima si parlava di assumere oggi si parla di licenziamenti e trasferimenti" dicono i lavoratori che chiedono le dimissioni del presidente Ast Luigi Genovese e la nomina di un direttore generale. Lo scorso 19 marzo è stato l'ultimo giorno di lavoro per i 157 lavoratori somministrati dell'Ast. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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