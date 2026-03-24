li abbiamo fermati e li fermeremo ancora la nostra sentinella questa volta era sveglia

di Giuseppe Criaco Ha vinto il popolo del NO, ha vinto il popolo della verità, il popolo che si è battuto contro le menzogne di regime. Ha vinto il popolo senza bandiere e senza connotazioni ideologiche se non quelle della giustizia e della difesa della Nostra Carta fondativa che i nostri padri costituenti hanno lasciato come preziosa eredità e che tutti devono preservare. Ha vinto il popolo, uomini e donne, che hanno voluto dare un segnale straordinario d i sostegno alla magistratura ed alla giustizia. Ha vinto quel popolo stanco della protervia e della arroganza di questa classe di governo. Quel popolo che ancora, e sempre più spesso, ha sentito il bisogno di gridarla questa parola: verità, come l’ha urlata ieri e oggi in ogni singola scheda elettorale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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