Paperino ha viaggiato più volte nello spazio, nella storia della Disney, basti pensare a racconti cult come ‘Paolino Paperino e il mistero di Marte’ del 1938, o ‘Paperino e il razzo interplanetario’ degli anni ’60. Oggi il papero più amato dei fumetti torna in orbita grazie alla penna di un autore cesenate, che lo trasforma in un fattorino intergalattico alle prese con pianeti alieni, creature bizzarre e consegne fuori dal comune. Succede sulle pagine di Topolino, nella nuova serie di avventure intitolata ‘ Galaxy Quack ’, dove il protagonista "esce dalla comfort zone di Paperopoli, per misurarsi con mondi sempre diversi e imprevedibili", racconta lo sceneggiatore Giovanni Barbieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’exploit di Giovanni Barbieri: "Ho spedito Paperino nello spazio"

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