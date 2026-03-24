Ci sarà anche un ex sindaco di Prignano tra i prossimi, possibili nuovi beati. Si tratta di Giuseppe Castagnetti, primo cittadino di Prignano dal 1945 al 1959, nato il 15 marzo 1909 a Montebaranzone e morto il 22 giugno 1965. Figura infatti anche lui come "Servo di Dio", nell’elenco dei Decreti promulgati dal Dicastero delle cause dei Santi autorizzati ieri da Papa Leone dopo l’udienza al Prefetto, il cardinale Marcello Semeraro. Divulgatore cristiano, terziario francescano, figlio spirituale di San Pio da Pietralcina, detto "il sindaco che calzava i sandali" sul modello di Giorgio La Pira, il Dicastero ha riconosciuto la sua fama di santità avviando così il percorso verso la canonizzazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’ex sindaco Castagnetti verso la beatificazione

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