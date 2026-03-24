Leverkusen tiene d’occhio Fabian Hurzeler per la prossima stagione

Il club tedesco sta valutando l'acquisto di Fabian Hurzeler per la prossima stagione. Nel frattempo, il Bayer Leverkusen sta cercando un nuovo allenatore. La squadra sta monitorando diverse opzioni in vista del cambio tecnico e delle possibili operazioni di mercato relative ai giocatori. La situazione si sta evolvendo in modo da definire le prossime mosse della società per il futuro.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Bayer Leverkusen, club di Bundesliga, sta attualmente valutando un possibile cambio di allenatore. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, la dirigenza del club è interessata a Fabian Hurzeler, attuale manager del Brighton & Hove Albion, nel caso decidessero di interrompere la collaborazione con Kasper Hjulmand. La situazione attuale in casa Leverkusen è delicata, e la dirigenza sembra voler fare un passo indietro per assicurarsi un futuro migliore. Dopo un inizio di stagione altalenante, Leverkusen ha visto crescere la pressione nei confronti di Hjulmand. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Leverkusen tiene d’occhio Fabian Hurzeler per la prossima stagione. Articoli correlati Se l’Arsenal vincesse la Premier League, sarebbe uno dei risultati più belli di qualsiasi squadra negli ultimi dieci anni – e i commenti di Fabian Hurzeler lo dimostranoPaul Scholes afferma che se l’Arsenal finisse primo in Premier League dopo 38 partite in questa stagione, non dovrebbe ricevere il trofeo. Donald Trump minaccia di nuovo la Groenlandia (e tiene d’occhio l’Iran)Donald Trump ha lanciato un minaccioso avvertimento alla Groenlandia, ribadendo il suo progetto di acquisire il territorio artico, parte del Regno di...