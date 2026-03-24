L’eterno referendum dell’Italia del calcio | tecnica o tattica?

Da gazzetta.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Siamo appena usciti da un referendum, ma in realtà non ne usciremo mai, perché siamo un Paese eternamente al bivio: Coppi o Bartali, la velina bionda o quella mora? Nei Bar Sport c’è già una nuova chiamata alle urne: tecnica o tattica? Coverciano ha appena annunciato la rivoluzione culturale per i settori giovanili: più tecnica, meno tattica. Nella civiltà verticale degli esterni offensivi, noi siamo fermi ai cavalli di fascia, ai quinti da fatica. Ma ora basta: si dribbla! Si torna alla cura dei fondamentali, a fare aste sul quaderno. Non si può scrivere un romanzo senza imparare prima la grammatica. Al fianco del ct Lippi, c’era il sapiente Ciso Pezzotti che educava la tecnica individuale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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