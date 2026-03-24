È stato firmato un protocollo tra il Comune e il Tribunale per coinvolgere i pensionati come supporto alle attività giudiziarie. L’iniziativa mira a mettere a frutto l’esperienza di chi ha terminato il percorso lavorativo, offrendo loro l’opportunità di contribuire alle procedure giudiziarie. L’accordo intende migliorare l’efficienza delle operazioni all’interno del sistema giudiziario locale.

Siglata l’intesa tra la sindaca Poli Bortone e il presidente Del Coco: cinque volontari in quiescenza supporteranno le attività amministrative e il front office degli uffici giudiziari LECCE – Un ponte tra l’esperienza di chi ha concluso il proprio percorso lavorativo e l’esigenza di efficienza della macchina giudiziaria. È questo il cuore del protocollo d’intesa firmato questa mattina a Palazzo Carafa dalla sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone, e dal presidente del Tribunale e dell’Ufficio del giudice di pace, Antonio Del Coco. L’iniziativa, già approvata dalla giunta municipale, si muove nel solco della legge 2082015, che permette ai capi degli uffici giudiziari di collaborare con le amministrazioni locali per potenziare i servizi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - L’esperienza dei pensionati al servizio della giustizia: protocollo tra Comune e Tribunale

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