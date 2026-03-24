L’eredità di Gino Paoli raccolta dai giovani cantautori genovesi | da Alfa a Bresh l’omaggio sui social

Una generazione di giovani cantautori di Genova ha reso omaggio a Gino Paoli, scomparso nella notte a 91 anni. L’omaggio è stato condiviso sui social network, coinvolgendo artisti come Alfa e Bresh. La notizia della morte del cantautore genovese è stata diffusa ufficialmente ieri.

Roma, 24 marzo 2026 – La generazione di giovani cantanti genovesi rende omaggio al grande Gino Paoli, morto nella notte a 91 anni. Dal rapper Olly, vincitore di Sanremo 2025, cresciuto nel quartiere genovese della Foce, ad Alfa del quartiere di Quarto dei Mille, da Bresh fino a Sayf si susseguono i ricordi al decano dei cantautori genovesi, l'ultimo rappresentante della cosiddetta ‘scuola dei cantautori’. Gino Paoli è stato un gigante della musica italiana e un rivoluzionario della canzone, uno di quelli che hanno fatto davvero la storia Così Alfa ricorda così Paoli. “Le sue canzoni erano semplici solo all'apparenza, ma dentro avevano una profondità che ti resta addosso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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