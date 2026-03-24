L' epatite A in Campania e la politica vaccinale lungimirante della Puglia

La Campania è al centro della cronaca sanitaria per l’aumento dei casi di epatite A registrato nelle prime settimane del 2026. Il 19 marzo la Regione ha comunicato che al 18 marzo i casi dall’inizio dell’anno erano 133 e ha disposto un rafforzamento dei controlli lungo l’intera filiera dei molluschi bivalvi. Il 21 marzo ha aggiunto l’ampliamento dell’offerta vaccinale gratuita anti-HAV per personale sanitario e sociosanitario, operatori della filiera alimentare, pazienti fragili, popolazione pediatrica esposta al rischio epidemiologico e persone venute a contatto con i casi. Questo ritorno dell’epatite A in Campania riporta in primo piano una delle grandi aree italiane di circolazione del virus. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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