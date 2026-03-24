Leonardo Deplano è stato intercettato da Martina Bonacchi ai microfoni di Swim Zone, trasmissione che va in onda sul canale YouTube di OA Sport, in occasione della puntata speciale dedicata al Meeting di Livorno, tappa di avvicinamento ai Campionati Italiani Assoluti, in programma tra meno di un mese. Le sensazioni al termine delle gare in Toscana: “ Meglio sui 50 che sui 100, in cui gli ultimi metri sono stati parecchio patiti, però è normale, la preparazione al momento è sui 50. Comunque direi che per essere la prima gara dell’anno va benissimo, ora vediamo agli Italiani di scaricare per trovarsi nella situazione ottimale “. Il rientro in... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Leonardo Deplano: “Spero nel podio individuale. Partenza e subacquea da limare”

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