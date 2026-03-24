Leo Messi ha indossato un nuovo orologio che ha attirato l’attenzione. La scelta del modello ha suscitato curiosità tra i fan e i media. L’attaccante continua a essere sotto i riflettori anche al di fuori del campo, grazie ai dettagli della sua vita privata e alle sue scelte di stile. Il nuovo accessorio potrebbe rappresentare una delle sue preferenze personali.

Leo Messi sa bene una cosa: essere uno dei migliori calciatori di sempre ha i suoi vantaggi. Avere questo prestigio ti apre le porte a un sacco di privilegi e vantaggi che la maggior parte di noi non può nemmeno immaginare. Qual è quello che ci fa più invidia? Poter avere gli orologi più esclusivi sul mercato. È normale vedere l’argentino con alcuni degli orologi più belli, costosi e difficili da trovare. Da un Rolex da oltre 100 mila euro al Patek Philippe più speciale, non c’è dubbio che il calciatore abbia buon gusto quando si tratta di mettere insieme la sua collezione di orologi. Lo ha dimostrato ancora una volta in questi giorni, con un Audemars Piguet davvero fuori dal comune. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Leo Messi ha messo al polso un nuovo orologio che sembra destinato a diventare uno dei suoi preferiti

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