L' endometriosi pesa su studio e lavoro per una donna su 4

AGI - L' endometriosi può avere un impatto significativo sui percorsi formativi e lavorativi fino a una donna su quattro tra chi ne soffre, soprattutto nei casi in cui i sintomi compaiono in adolescenza e la diagnosi arriva in ritardo. È quanto emerge da uno studio coordinato da Federica Facchin dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Milano, e pubblicato sulla rivista BMC Psychology. La ricerca, condotta su 971 donne italiane con diagnosi di endometriosi e realizzata in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano e la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, evidenzia come i sintomi della malattia - tra cui dolore cronico, affaticamento e disturbi del sonno - possano compromettere in modo rilevante la qualità della vita e le opportunità educative e professionali. 🔗 Leggi su Agi.it

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