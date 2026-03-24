L’elio il gas invisibile che può inceppare la guerra tecnologica

Dal Golfo ai semiconduttori, il conflitto con l’Iran minaccia il cuore dell’economia digitale. Nelle guerre contemporanee non contano soltanto il petrolio, il gas o le rotte marittime. Esistono materie prime meno appariscenti, quasi invisibili al grande pubblico, che però reggono interi sistemi industriali e tecnologici. L’elio è una di queste. Sembra un dettaglio tecnico, quasi marginale, e invece è una componente essenziale della produzione dei semiconduttori, cioè dell’infrastruttura materiale su cui poggiano intelligenza artificiale, difesa elettronica, telecomunicazioni, satelliti, centri dati e industria militare avanzata. La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran sta mostrando proprio questo: un conflitto regionale può colpire non solo il mercato energetico, ma anche il sistema nervoso dell’economia digitale mondiale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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